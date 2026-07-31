FRV 30

Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.