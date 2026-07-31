FRV 30
Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.
Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,6
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
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- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
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- HD 10/25-4 S Classic
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- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
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- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/16-4 M Plus *EU
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- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
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- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
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- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
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- HD rimorchio diesel
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus