Garment Steamer
Il Garment Steamer è adatto a tutti i pulitori a vapore Kärcher. Elimina le pieghe degli indumenti utilizzando il vapore. Ideale anche per rinfrescare altri tessuti.
Dite addio alle pieghe! Con il pulitore a vapore per capi d'abbigliamento, i vestiti tornano ad avere il loro aspetto migliore in pochissimo tempo. Inoltre, consente di rinfrescare abiti, tende e molti altri tessuti in modo facile e veloce, eliminando i cattivi odori. L'accessorio Garment Steamer trasforma ogni pulitore a vapore Kärcher in un vaporizzatore che penetra nel tessuto. L'acqua di condensa prodotta durante la vaporizzazione viene raccolta in un serbatoio separato, che può essere semplicemente svuotato nel lavandino o anche nel serbatoio del pulitore a vapore stesso.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove le pieghe in modo facile e veloceIl vapore caldo e ultra secco garantisce risultati senza pieghe in modo semplice, affidabile e rapido. Quando si lavora con tessuti più spessi o con pieghe ostinate, è possibile applicare ancora più calore e pressione supplementare con la piastra metallica per ottenere risultati efficaci.
Si rinfresca tra un lavaggio e l'altroIl vapore ha un effetto neutralizzante sugli odori, che rende il vaporizzatore per indumenti perfetto per rinfrescare i tessuti tra un lavaggio e l'altro. Ideale per rinfrescare un indumento o i tessuti di casa dopo che sono stati riposti nell'armadio o nella credenza per molto tempo.
Non è necessaria l'asse da stiroGli indumenti possono essere semplicemente appesi a una gruccia e cotti a vapore.
Sicuro e facile da usare per tutti i tipi di tessuti
- Il vaporizzatore per indumenti può essere utilizzato per tutti gli indumenti e i tessuti domestici standard che non necessitano di ferro da stiro.
- L'intensità del calore e del vapore è controllata dalla distanza tra l'accessorio e il tessuto. Può essere utilizzato anche per cuocere a vapore materiali delicati.
Il vapore viene scaricato in modo uniforme su tutta la superficie
- I fori di uscita del vapore sono distribuiti su tutta la larghezza della piastra metallica per garantire una distribuzione uniforme del vapore e risultati perfetti.
Leggera
- Il vaporizzatore per capi d'abbigliamento è molto leggero, con un peso di soli 220 g, e non affatica il lavoro anche per periodi di tempo prolungati.
Grande capacità del serbatoio dell'acqua per lavorare senza interruzioni
- A seconda del modello di vaporizzatore per indumenti Kärcher utilizzato, sono disponibili fino a 1,5 l di acqua.
- Il contenitore di raccolta integrato nell'attacco del vaporizzatore per indumenti raccoglie circa 100 ml di acqua di condensa. È sufficiente per circa cinque o sei capi. Il contenitore può essere svuotato in qualsiasi momento.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Tutti gli indumenti adatti alla stiratura
- Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
RICAMBI Garment Steamer
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