L'ugello Power e la prolunga inclusi nel set aumentano significativamente la potenza di pulizia dell'ugello. Il getto di vapore è ancora più efficace e garantisce una pulizia senza sforzo ed ecologica in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli, bordi e fessure. Adatto per numerose applicazioni in cucina, bagno e WC.