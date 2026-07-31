Prolunga e Ugello power per pulitori a vapore
Il set di ugelli contiene un ugello Power ed una prolunga. Perfetto per una pulizia senza problemi e rispettosa dell'ambiente in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli e fessure.
L'ugello Power e la prolunga inclusi nel set aumentano significativamente la potenza di pulizia dell'ugello. Il getto di vapore è ancora più efficace e garantisce una pulizia senza sforzo ed ecologica in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli, bordi e fessure. Adatto per numerose applicazioni in cucina, bagno e WC.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello vapore con getto puntiforme
Prolunga per ugello Power
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|107 x 21 x 21
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
RICAMBI Prolunga e Ugello power per pulitori a vapore
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