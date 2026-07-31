Set di spazzole per pulitori a vapore SC

Il pratico set di spazzole per fessure comprende quattro spazzoline con setole nere ed è perfetto per pulire le fughe delle piastrelle.

Il set di spazzole per fessure rende la pulizia delle fughe delle piastrelle in bagno o in cucina più facile che mai. La forma delle setole è perfettamente adattata alle fessure, si annida in esse a tutto vapore e rende lucide le fughe in breve tempo - il tutto senza l'uso di prodotti chimici.

Caratteristiche e vantaggi
Setoline di alta qualità
  • Rimuovere facilmente lo sporco ostinato.
  • Lunga durata grazie all'usura più lenta delle setole.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 46 x 8 x 58
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.