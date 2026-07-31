Set Panni Microfibra per pulitori a vapore con bocchetta EasyFix
Il panno è sostituibile senza entrare in contatto con lo sporco grazie al sistema EasyFix. Microfibra di alta qualità.Utilizzabile con tutti i pulitori a vapore con bocchetta EasyFix.
Il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix comprende due panni altamente assorbenti e resistenti, realizzati in microfibra di alta qualità per l'ugello per pavimenti EasyFix. Per eccellenti e igienici risultati di pulizia anche gli angoli e i bordi possono essere puliti senza sforzo. Grazie al sistema hook-and-loop, il panno in microfibra può essere facilmente e rapidamente attaccato all'ugello del pavimento del pulitore a vapore: basta premere il panno sulla bocchetta per pavimenti EasyFix ed è pronto all'uso. Dopo la pulizia, il panno in microfibra può essere rimosso dalla bocchetta senza entrare in contatto con lo sporco: basta premere con il piede sulla linguetta alla base e sollevare la bocchetta.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Il panno per la pulizia del pavimento si fissa alla bocchetta semplicemente premendo la bocchetta sul panno.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 112 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle