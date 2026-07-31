Il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix comprende due panni altamente assorbenti e resistenti, realizzati in microfibra di alta qualità per l'ugello per pavimenti EasyFix. Per eccellenti e igienici risultati di pulizia anche gli angoli e i bordi possono essere puliti senza sforzo. Grazie al sistema hook-and-loop, il panno in microfibra può essere facilmente e rapidamente attaccato all'ugello del pavimento del pulitore a vapore: basta premere il panno sulla bocchetta per pavimenti EasyFix ed è pronto all'uso. Dopo la pulizia, il panno in microfibra può essere rimosso dalla bocchetta senza entrare in contatto con lo sporco: basta premere con il piede sulla linguetta alla base e sollevare la bocchetta.