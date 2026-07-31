Spazzola tonda grande per pulitori a vapore SC
La spazzola tonda grande è perfetta per risparmiare tempo e fatica durante la pulizia a vapore delle superfici più ampie.
Utilizzando la spazzola tonda grande puoi pulire anche le superfici più ampie, più velocemente e senza sforzo. Ideale per prestazioni di pulizia ottimali in meno tempo, rispetto all'utilizzo delle spazzole più piccole.
Caratteristiche e vantaggi
Grande superficie di pulizia
Setoline di alta qualità
Facile pulizia delle superfici rotonde grazie alla forma ergonomica della spazzola
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|50 x 50 x 48