Spazzola tonda grande per pulitori a vapore SC

La spazzola tonda grande è perfetta per risparmiare tempo e fatica durante la pulizia a vapore delle superfici più ampie.

Utilizzando la spazzola tonda grande puoi pulire anche le superfici più ampie, più velocemente e senza sforzo. Ideale per prestazioni di pulizia ottimali in meno tempo, rispetto all'utilizzo delle spazzole più piccole.

Caratteristiche e vantaggi
Grande superficie di pulizia
Setoline di alta qualità
Facile pulizia delle superfici rotonde grazie alla forma ergonomica della spazzola
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 50 x 50 x 48