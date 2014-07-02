Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto alle spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovuto all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante della bocchetta. Ideale per una pulizia rapida e senza sforzo delle superifici più difficili da raggiungere, come le fessure, i giunti e gli angoli.