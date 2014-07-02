Spazzolina turbo per pulitori a vapore SC
Niente più strofinamenti faticosi! La spazzolina a vapore turbo consente di pulire senza sforzo e in metà del tempo anche le superfici più difficili da raggiungere: fessure, giunti e angoli.
Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto alle spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovuto all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante della bocchetta. Ideale per una pulizia rapida e senza sforzo delle superifici più difficili da raggiungere, come le fessure, i giunti e gli angoli.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola oscillante
- Aumenta la potenza del vapore - pulizia più veloce del 50%
- Pulisce senza fatica e senza la necessità di strofinare anche aree di difficile pulizia, come le fessure e i bordi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 125 x 45
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Anche lo sporco ostinato
- Pattumiere
- Aree difficili da raggiungere.
- Lavabo / lavandino
- Superfici tessili
- Superfici di lavoro in cucina
RICAMBI Spazzolina turbo per pulitori a vapore SC
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