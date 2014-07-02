Spazzolina turbo per pulitori a vapore SC

Niente più strofinamenti faticosi! La spazzolina a vapore turbo consente di pulire senza sforzo e in metà del tempo anche le superfici più difficili da raggiungere: fessure, giunti e angoli.

Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto alle spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovuto all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante della bocchetta. Ideale per una pulizia rapida e senza sforzo delle superifici più difficili da raggiungere, come le fessure, i giunti e gli angoli.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola oscillante
  • Aumenta la potenza del vapore - pulizia più veloce del 50%
  • Pulisce senza fatica e senza la necessità di strofinare anche aree di difficile pulizia, come le fessure e i bordi
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 125 x 45
Aree di applicazione
  • Anche lo sporco ostinato
  • Pattumiere
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Lavabo / lavandino
  • Superfici tessili
  • Superfici di lavoro in cucina
RICAMBI Spazzolina turbo per pulitori a vapore SC

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.