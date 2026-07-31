Ugello per la cura dei tessuti per pulitori a vapore

Rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina efficacemente gli odori. Ideale per rinfrescare e sanificare le superfici tessili, come ad esempio divani e materassi.

L'ugello per la cura dei tessuti rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina efficacemente gli odori. Il dispositivo di rimozione lanugine integrato rimuove rapidamente la lanugine presente sui tessuti. Prenditi cura delle superfici tessili: questo accessorio è ideale per rinfrescare e sanificare i tuoi mobili imbottiti come divani e poltrone, tende, coperte, cuscini, asciugamani e materassi.

Caratteristiche e vantaggi
Elimina i pelucchi
  • Rimuove pelucchi e peli dai tessuti
Bocchetta tessuti con abbondante uscita vapore
  • Appiattisce le fibre senza rovinarle
  • Appiattisce le fibre senza rovinarle
Forma ergonomica
  • Stira le maniche senza problemi
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 340 x 43 x 39
Aree di applicazione
  • Rinfresca abiti e tessuti (tende, giacche, abiti)
  • Tutti gli indumenti adatti alla stiratura
  • Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni
  • Sporco secco