Ugello per la cura dei tessuti per pulitori a vapore
Rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina efficacemente gli odori. Ideale per rinfrescare e sanificare le superfici tessili, come ad esempio divani e materassi.
L'ugello per la cura dei tessuti rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina efficacemente gli odori. Il dispositivo di rimozione lanugine integrato rimuove rapidamente la lanugine presente sui tessuti. Prenditi cura delle superfici tessili: questo accessorio è ideale per rinfrescare e sanificare i tuoi mobili imbottiti come divani e poltrone, tende, coperte, cuscini, asciugamani e materassi.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina i pelucchi
- Rimuove pelucchi e peli dai tessuti
Bocchetta tessuti con abbondante uscita vapore
- Appiattisce le fibre senza rovinarle
- Appiattisce le fibre senza rovinarle
Forma ergonomica
- Stira le maniche senza problemi
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|340 x 43 x 39
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rinfresca abiti e tessuti (tende, giacche, abiti)
- Tutti gli indumenti adatti alla stiratura
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni
- Sporco secco