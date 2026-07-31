L'ugello per la cura dei tessuti rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina efficacemente gli odori. Il dispositivo di rimozione lanugine integrato rimuove rapidamente la lanugine presente sui tessuti. Prenditi cura delle superfici tessili: questo accessorio è ideale per rinfrescare e sanificare i tuoi mobili imbottiti come divani e poltrone, tende, coperte, cuscini, asciugamani e materassi.