Utensile elimina carta da parati

Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito, solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702

Estrattore di carta da parati ideale per la rimozione di carta da parati e residui di colla con il potere del vapore Il pulitore a vapore può essere utilizzato per rimuovere carta da parati e decorazioni.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio con foro vapore e raschietto
  • Delicato sulle superfici - rimuove la carta da parati e la colla delicatamente
Ampia copuerura vapore
  • Rimuove velocemente la carta da parati su grandi superfici
Il vapore non si disperde
  • Il vapore penetra rapidamente nella carta da parati
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 320 x 220 x 100
Aree di applicazione
  • Carta da parati
  • Anche lo sporco ostinato