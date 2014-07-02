Utensile elimina carta da parati
Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito, solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702
Estrattore di carta da parati ideale per la rimozione di carta da parati e residui di colla con il potere del vapore Il pulitore a vapore può essere utilizzato per rimuovere carta da parati e decorazioni.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio con foro vapore e raschietto
- Delicato sulle superfici - rimuove la carta da parati e la colla delicatamente
Ampia copuerura vapore
- Rimuove velocemente la carta da parati su grandi superfici
Il vapore non si disperde
- Il vapore penetra rapidamente nella carta da parati
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|320 x 220 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Carta da parati
- Anche lo sporco ostinato