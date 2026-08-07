高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
ホース長さ：20m EASY!Lock対応 内径：10mm、耐熱温度：155℃、耐圧：220bar
ホース長さ：20m EASY!Lock対応 内径：10mm、耐熱温度：155℃、耐圧：220bar
製品仕様
製品スペック
|ID ( )
|ID 10
|温度 (°C)
|max. 155
|最大許容圧力 (bar)
|220
|長さ (m)
|20
|接続ねじ
|2 x EASY!Lock
|梱包重量 (kg)
|5.5
適合機種
販売終了製品
高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock スペアパーツ検索
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