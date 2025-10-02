Средство для очистки каменной керамики RM 753, 10л
Специальное средство для удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений с керамогранита и любых других каменных плиток. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики. Не содержит поверхностно-активных веществ, не нарушает функционирование очистных сооружений.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|10,5
|Вес (кг)
|11,32
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,293
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Свойства
- Мощное средство для очистки сильно загрязнённых плиточных полов
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Формула с низким пенообразованием
- Экономичен в использовании
- Придает приятный свежий запах
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без ПАВ и энзимов
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp D90
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 40 C Bp + 70Ah + D43 + AutoFill
- B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 C Ep 230V/50Hz + D43 + AutoFill
- B 40 C Ep 230V/50Hz + R45 + AutoFill
- B 40 W Bp +D51 Sochi
- B 40 W Bp +R55 Sochi
- B 40 W+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack DOSE+D65 Sochi
- B 60 W Bp Pack DOSE+R65 Sochi
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- SGV 8/5
Области применения
- Уборка полов