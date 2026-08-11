iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/u)
De wateraangedreven discborstel iSolar 400 (400 mm werkbreedte) is ontwikkeld voor een wateropbrengst van 1100-1300 l/u. Voor kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties (inclusief installaties op staanders).
Uitbreiding voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1100 tot 1300 l/u: de iSolar 400 is een wateraangedreven discborstel met een werkbreedte van 400 mm en is met name geschikt voor de reiniging van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche installaties. Hiervoor zorgen ook het lage gewicht en de gebruiksvriendelijke handling van de borstel. Zo kunnen ook installaties op staanders snel en comfortabel worden gereinigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|1100 / 1300
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Reiniging van zonnepanelen
Accessoires
Reserveonderdelen iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/u)
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