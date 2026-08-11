iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/u)
Voor een wateropbrengst van 1100–1300 l/u: de wateraangedreven 800 mm brede borstelkop iSolar met twee contraroterende discborstels en flexibele scharnierverbinding maakt fotovoltaïsche installaties gelijkmatig schoon.
Ontwikkeld voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1100 tot 1300 l/u. De iSolar 800 biedt een ruime werkbreedte van 800 mm. De wateraangedreven borstelkop is uitgerust met twee contraroterende discborstels. Hierdoor worden dwarskrachten opgeheven wat het werk gemakkelijker maakt. De flexibele scharnierverbinding op de aansluiting van de borstelkop maakt het werken nog gemakkelijker en zorgt er bovendien voor dat de borstelharen altijd plat op het oppervlak liggen. Zo kunnen fotovoltaïsche installaties perfect worden gereinigd en gelijkmatige reinigingsresultaten worden behaald. Zelfs zeer grote installaties, zoals ze wel op daken van stallen te vinden zijn, kunnen dankzij de hoge oppervlaktecapaciteit in een handomdraai worden gereinigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|1100 / 1300
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|800
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,7
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Reiniging van zonnepanelen
Accessoires
Reserveonderdelen iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/u)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.