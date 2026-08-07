Een allrounder voor alle toepassingen: de 3-in-1 Multi Jet van Kärcher biedt een traploos instelbare vlakke hogedrukstraal, een roterende vuilfrees en een reinigingsmiddelstraal in één spuitlans. De juiste straal wordt eenvoudig gekozen door de lans te draaien. De druk is handig in te stellen met de knoppen op het pistool. Geschikt voor de Kärcher hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).