MJ 180 3-in-1 mulit jet voor K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
De Kärcher 3-in-1 multi-jet spuitlans is geschikt voor de hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Een allrounder voor alle toepassingen: de 3-in-1 Multi Jet van Kärcher biedt een traploos instelbare vlakke hogedrukstraal, een roterende vuilfrees en een reinigingsmiddelstraal in één spuitlans. De juiste straal wordt eenvoudig gekozen door de lans te draaien. De druk is handig in te stellen met de knoppen op het pistool. Geschikt voor de Kärcher hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Kenmerken en voordelen
Volledige controle in twee handen
- Traploze drukregeling met het intelligente pistool.
Geen lastig wisselen van spuitlans
- U kiest eenvoudig de gewenste straal door aan de spuitlans te draaien.
Drie straalsoorten in een spuitlans
- Reinigingsmiddelstraal, rotorsproeier en traploos verstelbare hogedrukvlakstraal, voor flexibel werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
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Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Schuttingen