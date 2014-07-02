Oppervlaktereiniger FR 30
Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,3
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Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FR 30
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