Parketzuigmond
De Kärcher parketzuigmond met zachte borstelharen om parket en andere gevoelige harde vloeren veilig te reinigen.
De parketzuigmond met zachte borstelharen voor een veilige reiniging van harde vloeren zoals parket en laminaat, maar ook kurk, pvc, linoleum en tegels.
Kenmerken en voordelen
Accessoire geschikt voor de Kärcher VC 2 en VC 3 stofzuigers
Parketzuigmond met zachte borstels
- Voor een zachte en behoedzame reiniging van harde vloeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|301 x 115 x 178
Toepassingen
- Gevoelige oppervlakken