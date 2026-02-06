Parketzuigmond

De Kärcher parketzuigmond met zachte borstelharen om parket en andere gevoelige harde vloeren veilig te reinigen.

De parketzuigmond met zachte borstelharen voor een veilige reiniging van harde vloeren zoals parket en laminaat, maar ook kurk, pvc, linoleum en tegels.

Kenmerken en voordelen
Accessoire geschikt voor de Kärcher VC 2 en VC 3 stofzuigers
Parketzuigmond met zachte borstels
  • Voor een zachte en behoedzame reiniging van harde vloeren.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 301 x 115 x 178
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Gevoelige oppervlakken