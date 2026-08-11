Geen wateraansluiting? Geen probleem! De WT-water trolley met 12 liter inhoud zorgt ervoor dat er altijd water beschikbaar is waar schoonmaken nodig is – onderweg op de bosparkeerplaats na een mountainbiketocht of gewoon rond het huis schoonmaken zonder dat je een waterleiding hoeft aan te sluiten. Het trolley-ontwerp met grote wielen en uitschuifbare telescopische handgreep maakt de watertank de perfecte aanvulling op de apart verkrijgbare accu-middendrukreiniger OC 6-18. Dankzij het draagbare onderstel van de watertrolley kun je comfortabel en ergonomisch van A naar B komen. De watertank kan thuis worden gevuld en vervolgens in de auto worden vervoerd. Dankzij de schroefdop hoef je je zich geen zorgen te maken over lekken.