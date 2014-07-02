Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 1l
Vloeibaar reinigingsmiddel met een korte droogtijd voor de tussentijdse reiniging. Geschikt voor tapijten, tapijtvloeren, gestoffeerde meubelen, autostoelen, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Toepassingen
- vloerbedekking
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autostoelen