Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 1l

Vloeibaar reinigingsmiddel met een korte droogtijd voor de tussentijdse reiniging. Geschikt voor tapijten, tapijtvloeren, gestoffeerde meubelen, autostoelen, enz.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 90 x 90 x 215
Videos
Toepassingen
  • vloerbedekking
  • Tapijten
  • Stoffen bekleding
  • Autostoelen