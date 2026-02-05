Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar veya elektrikli rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Ortaya çıkan kir, hemen çekilir ve odaları/havayı kirletmez. Temizlemek zorunda kalınmayan, temizlik maddesi (DIY) için ideal çözüm.