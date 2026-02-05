Elektrikli aletler için vakum kiti

Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar veya elektrikli rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Ortaya çıkan kir, hemen çekilir ve odaları/havayı kirletmez. Temizlemek zorunda kalınmayan, temizlik maddesi (DIY) için ideal çözüm.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (parça) 2
Standart iç çap (mm) 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1220 x 41 x 41
Uygulama alanları
  • Atölyeler
  • Restorasyon