Elektrikli aletler için vakum kiti
Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar, rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Temizlik maddesi (DIY) için.
Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar veya elektrikli rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Ortaya çıkan kir, hemen çekilir ve odaları/havayı kirletmez. Temizlemek zorunda kalınmayan, temizlik maddesi (DIY) için ideal çözüm.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (parça)
|2
|Standart iç çap (mm)
|35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1220 x 41 x 41
Uyumlu makineler
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
- WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 Control
- WD 5 Premium Islak Kuru Süpürge
- WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P V-25/8/22/T (YYY) *EU
- WD 7 Control P S
- WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set
Uygulama alanları
- Atölyeler
- Restorasyon