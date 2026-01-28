Sự kết hợp khéo léo giữa ba chức năng quan trọng trong cùng 01 sản phẩm WB 7 Plus 3 trong 1. Phun tạo bọt, làm sạch bụi bẩn cứng đầu bằng vòi phun phẳng áp lực cao, và đặc biệt làm sạch những vết bẩn đòi hỏi tính cẩn thận cao bằng bàn chải mềm - mọi thứ đều có thể làm sạch với bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus mà không cần phải thay đổi thêm phụ kiện nào khác. Điều chỉnh chức năng làm sạch dễ dàng ngay trên cần gạt ở tay cầm của bàn chải. Bàn chải WB 7 Plus đặc biệt linh loạt, tiết kiệm thời gian, thoải mái và luôn đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo - ngay cả trên các bề mặt dễ bong tróc như sơn, kính hoặc nhựa. Bình chứa chất tẩy rửa tích hợp trên thân bàn chải cho phép người dùng làm sạch trong thời gian dài mà không cần đổ đầy lại.