Bàn chải 3 trong 1 WB 7
Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.
Sự kết hợp khéo léo giữa ba chức năng quan trọng trong cùng 01 sản phẩm WB 7 Plus 3 trong 1. Phun tạo bọt, làm sạch bụi bẩn cứng đầu bằng vòi phun phẳng áp lực cao, và đặc biệt làm sạch những vết bẩn đòi hỏi tính cẩn thận cao bằng bàn chải mềm - mọi thứ đều có thể làm sạch với bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus mà không cần phải thay đổi thêm phụ kiện nào khác. Điều chỉnh chức năng làm sạch dễ dàng ngay trên cần gạt ở tay cầm của bàn chải. Bàn chải WB 7 Plus đặc biệt linh loạt, tiết kiệm thời gian, thoải mái và luôn đảm bảo kết quả làm sạch hoàn hảo - ngay cả trên các bề mặt dễ bong tróc như sơn, kính hoặc nhựa. Bình chứa chất tẩy rửa tích hợp trên thân bàn chải cho phép người dùng làm sạch trong thời gian dài mà không cần đổ đầy lại.
Tính năng và ưu điểm
Sản phẩm 3 trong 1 – kết hợp ba chức năng làm sạch thiết yếu: Tạo bọt, vòi phun phẳng áp lực cao và bàn chải
- Đa dạng khu vực làm sạch nhờ sự kết hợp của các chức năng 03 thiết yếu.
- Thêm tiện lợi cho việc vệ sinh kỹ lưỡng và hiệu quả.
Điều chỉnh nhanh chóng và thuận tiện các chức năng cần thiết bằng cần gạt ở tay cầm của bàn chải
- Điều chỉnh chức năng thuận tiện
- Làm sạch hiệu quả mà không cần thay đổi phụ kiện.
Bình chứa chất tẩy rửa tích hợp trong đầu bàn chải
- Đầu tạo bọt mạnh mẽ có thể loại bỏ ngay cả vết bẩn cứng đầu một cách nhanh chóng và triệt để.
- Thời gian làm sạch lâu hơn mà không cần thêm liên tục. Giúp tết kiệm thời gian đáng kể
Bàn chải rửa có lông mềm, phù hợp với nhiều bề mặt khác nhau
- Làm sạch nhẹ nhàng ngay cả trên những bề mặt dễ bong tróc như sơn, kính hoặc nhựa.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,834
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,363
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Cửa nhà để xe
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Nhà kính
- Ban công
- Bệ cửa sổ
- Bình phong