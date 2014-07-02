Bộ phun cát / ướt
Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Phun cát và phun ướt bằng máy phun rửa áp lực
- Cải thiện sức mạnh làm sạch.
Đặc biệt mạnh mẽ
- Loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu.
Công suất làm sạch tối đa
- Tập trung loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,15
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,304
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|525 x 110 x 100
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Để loại bỏ gỉ và sơn.
- Vết bẩn cứng đầu