Đầu phun tạo bọt được kết hợp với chất tẩy rửa xe hơi. Hệ thống chuyển đổi nhanh cho phép thay thế các loại chất tẩy rửa khác nhau một cách nhanh chóng chỉ với 1 động tác nhấn nút. Liều lượng chất tẩy rửa có thể được điều chỉnh ngay tại đầu phun (nút vàng). Mức độ phun cũng được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Thích hợp cho các dòng máy phun rửa áp lực cao từ K2 đến K7.