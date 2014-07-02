Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1
Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.
Đầu phun tạo bọt được kết hợp với chất tẩy rửa xe hơi. Hệ thống chuyển đổi nhanh cho phép thay thế các loại chất tẩy rửa khác nhau một cách nhanh chóng chỉ với 1 động tác nhấn nút. Liều lượng chất tẩy rửa có thể được điều chỉnh ngay tại đầu phun (nút vàng). Mức độ phun cũng được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Thích hợp cho các dòng máy phun rửa áp lực cao từ K2 đến K7.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun tạo bọt tân tiến
- Thế hệ phun tạo bọt mạnh mẽ
Bộ phụ kiện
- Bộ phụ kiện thiết thực với đa dạng chất tẩy rửa.
Hệ thống chuyển đổi nhanh
- Thay đổi chất tẩy rửa nhanh chóng và tiện lợi chỉ với một lần nhấn
Liều lượng chất tẩy rửa
- Liều lượng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
Bình chứa trong suốt
- Hiển thị bên trong bình
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|1,256
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,256
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|103 x 201 x 260
|Tương thích
|Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà di động