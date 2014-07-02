Ống hút dài 5 mét phù hợp cho các thiết bị Máy phun rửa từ K 4 - K 7. Ống có tác dụng hút nước từ các nguồn thay thế như vòi nước hoặc thùng chứa nước. Không chứa nhựa phthalates và PVC, có thể tái chế tới 90% và cực kỳ thân thiện với môi trường.