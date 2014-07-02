Ống hút nước SH 5
Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m
Ống hút dài 5 mét phù hợp cho các thiết bị Máy phun rửa từ K 4 - K 7. Ống có tác dụng hút nước từ các nguồn thay thế như vòi nước hoặc thùng chứa nước. Không chứa nhựa phthalates và PVC, có thể tái chế tới 90% và cực kỳ thân thiện với môi trường.
Tính năng và ưu điểm
Hút nước
- Hút nước từ các nguồn thay thế như chậu, xô và cấp cho máy phun rửa áp lực cao.
Dễ sử dụng
- Hút nước từ các nguồn thay thế như: bể chứa nước, giếng,...
Thân thiện môi trường
- Không chứa phthalates và PVC,có thể tái chế đến 90% và đóng gói thân thiện môi trường.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,704
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,897
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 250 x 85
Khu vực ứng dụng
- Hút nước từ bể chứa nước, giếng, xô chậu...