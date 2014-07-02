Thanh nối dài ống phun
Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.
Tính năng và ưu điểm
Thanh nối dài 0,4 m
- Để làm sạch ở những nơi khó tiếp cận (đặc biệt là những nơi cao)
Thiết kế nhỏ gọn
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,259
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,31
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|446 x 45 x 45
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)