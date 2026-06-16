Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Flexible haute pression (DN 6) avec ANTI!Twist et équipé du nouveau raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Pour des pressions jusqu'à 300 bar. Longueur 10 m.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|300
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|2
Appareils compatibles
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