Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression (DN 6) avec ANTI!Twist et équipé du nouveau raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Pour des pressions jusqu'à 300 bar. Longueur 10 m.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 2
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock