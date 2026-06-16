Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.