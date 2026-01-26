Nettoyant pour sols en pierre RM 537, 500ml
FC Détergent Pierre RM 537 pour des résultats sans traits sur les carreaux, les pierres et les pierres naturelles. Enlève de façon efficace mais tout de même douce les marques de pas et convient également au vinyl, PVC et linoléum.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Petits carreaux
- Surfaces en pierre
- Sols en PVC
- Linoleum
- Vinyle