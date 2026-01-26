FC detergent Steen RM 537, 500ml

Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, steen en natuursteen. Verwijdert op een efficiënte en zachte manier sporen van voetstappen.

Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, steen en natuursteen. Verwijdert op een efficiënte en zachte manier sporen van voetstappen en is ook geschikt voor vinyl, PVC en linoleum.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Toepassingen
  • Tegels
  • Stenen oppervlakken
  • PVC vloeren
  • Linoleum vloeren
  • Vinyl