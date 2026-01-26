FC detergent Steen RM 537, 500ml
Vloerreinigingsmiddel RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, steen en natuursteen. Verwijdert op een efficiënte en zachte manier sporen van voetstappen en is ook geschikt voor vinyl, PVC en linoleum.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 65 x 210
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Tegels
- Stenen oppervlakken
- PVC vloeren
- Linoleum vloeren
- Vinyl