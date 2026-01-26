Nettoyant universel pour sols RM 536, 500ml
Pour tous les sols durs : le nettoyant universel RM 536 pour un nettoyage performant. Enlève les marques de pas pour des résultats sans traits. Avec protection contre l‘humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols en liège
- Surfaces en pierre
- Sols en bois
- Vinyle