FC detergent Universeel RM 536, 500ml

Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert sporen van voetstappen voor streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en met een aangename citroengeur.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Toepassingen
  • Kurken vloeren
  • Stenen oppervlakken
  • Houten vloeren
  • Vinyl