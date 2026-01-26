FC detergent Universeel RM 536, 500ml
Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert sporen van voetstappen voor streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en met een aangename citroengeur.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 65 x 210
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Kurken vloeren
- Stenen oppervlakken
- Houten vloeren
- Vinyl