Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) за многоциклонна прахосмукачка Керхер VC 3 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Това означава, че отработеният въздух е по-чист от въздуха в стаята. Идеален за страдащите от алергия.