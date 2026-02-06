Филтър HEPA
Хигиенен филтър HEPA (EN 1822:1998) за многоциклонна прахосмукачка Kärcher VC 3 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Идеален за страдащите от алергия.
Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) за многоциклонна прахосмукачка Керхер VC 3 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Това означава, че отработеният въздух е по-чист от въздуха в стаята. Идеален за страдащите от алергия.
Характеристики и предимства
Високоефективна мощност на филтриране
Идеален за страдащите от алергия
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,061
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,113
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|125 x 125 x 29
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания