Филтър HEPA

Хигиенен филтър HEPA (EN 1822:1998) за многоциклонна прахосмукачка Kärcher VC 3 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Идеален за страдащите от алергия.

Хигиенният филтър HEPA (EN 1822: 1998) за многоциклонна прахосмукачка Керхер VC 3 безопасно и надеждно филтрира най-фините замърсявания, като прашец и частици, предизвикващи алергия. Това означава, че отработеният въздух е по-чист от въздуха в стаята. Идеален за страдащите от алергия.

Характеристики и предимства
Високоефективна мощност на филтриране
Идеален за страдащите от алергия
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,061
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,113
Размери (Д х Ш х В) (мм) 125 x 125 x 29
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания