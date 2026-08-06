Филтърните торбички, изработени от устойчив на разкъсване флийс материал, са персонализирани за станцията на RCV 5 и впечатляват с изключително здрав материал и високо задържане на прах. Това гарантира постоянно висока мощност на засмукване на станцията, което означава, че роботизираната прахосмукачка може да се използва още по-автономно. В обхвата на доставката са включени три торби.