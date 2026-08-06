Филтърни торби RCV 5 Base (Set of 3)

Висококачествените филтърни торбички от флийс осигуряват лесно и хигиенично изхвърляне на мръсотия и прах от станцията; специално за станциятс на RCV 5.

Филтърните торбички, изработени от устойчив на разкъсване флийс материал, са персонализирани за станцията на RCV 5 и впечатляват с изключително здрав материал и високо задържане на прах. Това гарантира постоянно висока мощност на засмукване на станцията, което означава, че роботизираната прахосмукачка може да се използва още по-автономно. В обхвата на доставката са включени три торби.

Характеристики и предимства
Флийс материал за отлично задържане на прах и постоянна всмукателна мощност
Устойчив на разкъсване флийс материал, който е особено подходящ за по-дълги приложения
Заключващ се отвор за прах за хигиенично изхвърляне на филтърната торба
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 3
Цвят Бял
Тегло с опаковката (кг) 0,1
Размери (Д × Ш × В) (мм) 185 x 155 x 145
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • На килими с нисък косъм