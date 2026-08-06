Филтърни торби RCV 5 Base (Set of 3)
Висококачествените филтърни торбички от флийс осигуряват лесно и хигиенично изхвърляне на мръсотия и прах от станцията; специално за станциятс на RCV 5.
Филтърните торбички, изработени от устойчив на разкъсване флийс материал, са персонализирани за станцията на RCV 5 и впечатляват с изключително здрав материал и високо задържане на прах. Това гарантира постоянно висока мощност на засмукване на станцията, което означава, че роботизираната прахосмукачка може да се използва още по-автономно. В обхвата на доставката са включени три торби.
Характеристики и предимства
Флийс материал за отлично задържане на прах и постоянна всмукателна мощност
Устойчив на разкъсване флийс материал, който е особено подходящ за по-дълги приложения
Заключващ се отвор за прах за хигиенично изхвърляне на филтърната торба
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|3
|Цвят
|Бял
|Тегло с опаковката (кг)
|0,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|185 x 155 x 145
Сфера на приложение
- Твърди подове
- На килими с нисък косъм