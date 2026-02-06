Комплект аксесоари за прахосмукачка VC

Комплектът за почистване VC разширява приложенията на прахосмукачката. Това прави почистването по-удобно и по-лесно.

Почистващите задачи са по-лесни благодарение на комплекта за почистване VC. Труднодостъпните зони се почистват удобно с помощта на аксесоарите. Комплектът съдържа накрайник за фуги, комплект за почистване на косми, гъвкава връзка и четири различни четки. Освен това е включена допълнителна приставка за маркуча на прахосмукачката, която може да бъде свързана към различни аксесоари. VC аксесоарите са с ергономичен дизайн и лесни за използване.

Характеристики и предимства
Подходящ аксесоар за прахосмукачкитеКерхер VC 2 и VC 3
Цялостен комплект аксесоари
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,45
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,26
Размери (Д х Ш х В) (мм) 410 x 308 x 80
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)