Почистващите задачи са по-лесни благодарение на комплекта за почистване VC. Труднодостъпните зони се почистват удобно с помощта на аксесоарите. Комплектът съдържа накрайник за фуги, комплект за почистване на косми, гъвкава връзка и четири различни четки. Освен това е включена допълнителна приставка за маркуча на прахосмукачката, която може да бъде свързана към различни аксесоари. VC аксесоарите са с ергономичен дизайн и лесни за използване.