Комплект аксесоари за прахосмукачка VC
Комплектът за почистване VC разширява приложенията на прахосмукачката. Това прави почистването по-удобно и по-лесно.
Почистващите задачи са по-лесни благодарение на комплекта за почистване VC. Труднодостъпните зони се почистват удобно с помощта на аксесоарите. Комплектът съдържа накрайник за фуги, комплект за почистване на косми, гъвкава връзка и четири различни четки. Освен това е включена допълнителна приставка за маркуча на прахосмукачката, която може да бъде свързана към различни аксесоари. VC аксесоарите са с ергономичен дизайн и лесни за използване.
Характеристики и предимства
Подходящ аксесоар за прахосмукачкитеКерхер VC 2 и VC 3
Цялостен комплект аксесоари
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,45
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,26
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 308 x 80
Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)