Комплект филтри за AF 50

Висока скорост на въздушния поток и ефективност: Резервният филтърен комплект за пречиствателя на въздух AF 50 включва филтърен материал H13 и има елемент от активен въглен с антибактериално покритие.

Филтърният комплект H13 с високо съдържание на активен въглен с антибактериално покритие надеждно премахва голям брой вредни вещества във въздуха със степен на разделяне от 99,95% за диаметър на частиците 0,3 µm. Филтърът улавя прах, фин прах, частици, аерозоли, патогени и дори вируси. В допълнение, антибактериалното покритие на филтърния материал елиминира микробите и бактериите и е допълнено от слой от активен въглен, който филтрира миризми, химически изпарения, VOC (летливи органични съединения) и други вредни вещества от въздуха.

Характеристики и предимства
H13 филтрация
  • H13 филтър за надеждно отстраняване на патогени и аерозоли.
  • Ефективност на филтъра 99,95%.
Елемент с активен въглен
  • За свързване на миризми и химически изпарения.
Спецификации

Технически данни

Въздушен поток (м³/ч) макс. 520
Опаковъчна единица (бр.) 2
Тегло (кг) 1,34
Тегло с опаковката (кг) 1,547
Размери (Д × Ш × В) (мм) 421 x 208 x 80

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Интериори