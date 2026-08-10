Комплект ножове RCX
Резервните ножове за роботизираната косачка RCX гарантират прецизно косене на тревата. Ножовете се сменят редовно, за да се осигури постоянно висока ефективност на косене.
Ножовете на роботизираната косачка трябва да се сменят на всеки един до два месеца, за да се гарантира ефективно косене и здрава трева. Ножовете са напълно заточени и закалени от двете страни, което осигурява по-дълъг експлоатационен живот. Комплектът се състои от 12 резервни ножа и 12 винта, които могат лесно да се сменят на ръка, за да се улесни подмяната им.
Характеристики и предимства
Заточени от двете страни ножове
- За прецизно косене на тревата.
- Чрез редуващо въртене на косачката в двете посоки, ножовете се подлагат на напрежение от двете страни и остават остри два пъти по-дълго.
Лесна смяна
- Лесна смяна на ножа само с няколко стъпки.
- Всичко, от което се нуждаете, за да смените ножа, е отвертка и здрави ръкавици.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|12
|Тегло (кг)
|0,004
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|36 x 18 x 1