Ножовете на роботизираната косачка трябва да се сменят на всеки един до два месеца, за да се гарантира ефективно косене и здрава трева. Ножовете са напълно заточени и закалени от двете страни, което осигурява по-дълъг експлоатационен живот. Комплектът се състои от 12 резервни ножа и 12 винта, които могат лесно да се сменят на ръка, за да се улесни подмяната им.