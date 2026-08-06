Комплект резервни уплътнителни пръстени
Комплект резервни уплътнителни пръстени за подмяна на уплътнителни пръстени на различни аксесоари за порачистачки.
Комплект резервни уплътнителни пръстени за подмяна на уплътнителни пръстени на различни аксесоари за парочиствачки. Включително предпазно заключване, силова дюза, удължител, маркуч за пара и желязна връзка. Полезен комплект резервни части за непрекъсната употреба.
Характеристики и предимства
Гумени уплътнители
- За подмяна на износени или изгубени пръстени на различни аксесоари за почистачка
- За уплътняване между дюзите
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,019
|Тегло с опаковката (кг)
|0,036
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 30