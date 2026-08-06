Комплект резервни уплътнителни пръстени за подмяна на уплътнителни пръстени на различни аксесоари за парочиствачки. Включително предпазно заключване, силова дюза, удължител, маркуч за пара и желязна връзка. Полезен комплект резервни части за непрекъсната употреба.