Нож за тример LTR Battery, двоен комплект

Има ли неконтролиран растеж в градината ви на труднодостъпни места? Не и след използване на тримера с два ножа, съвместим с всички 18 V и 36 V акумулаторни тримери за косене.

Под храстите има мъх, плевели поникват и неконтролиран растеж процъфтява под храстите. Сега е време отново да поставим нещата в ред. Работа като тази се извършва най-добре с висококачествените тримери с два ножа в тандем , които са подходящи за използване в акумулаторните 18 V и 36 V Kärcher тримери за трева. Неконтролиран растеж, мъх и плевели също могат да бъдат премахнати от площи в градината, които са трудно достъпни за косачката.

Характеристики и предимства
Широка употреба
  • Дори и по-силен неконтролиран растеж се намалява със здравите тримери.
Тример с два ножа
  • Ефективен резултат от рязане благодарение на тример с двойно острие.
  • С острите си ножове контурите са ясно изрязани, а краищата са подрязани с точност.
Смяна на ножа на тримера без инструменти
  • С няколко движения на ръка сменяте нов нож на тримера.
Практичен пакет от два броя
  • Доставката включва тример с 2 двойни остриета, изработени от здрава пластмаса.
Перфектно съчетани аксесоари
  • Идеален за използване в 18 V и 36 V акумулаторни тримери за трева от Kärcher.
Спецификации

Технически данни

Брой остриета 2
Широчина на косене (см) 23
Цвят сив
Тегло (кг) 0,053
Тегло с опаковката (кг) 0,15
Размери (Д × Ш × В) (мм) 115 x 75 x 36
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки