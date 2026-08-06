Под храстите има мъх, плевели поникват и неконтролиран растеж процъфтява под храстите. Сега е време отново да поставим нещата в ред. Работа като тази се извършва най-добре с висококачествените тримери с два ножа в тандем , които са подходящи за използване в акумулаторните 18 V и 36 V Kärcher тримери за трева. Неконтролиран растеж, мъх и плевели също могат да бъдат премахнати от площи в градината, които са трудно достъпни за косачката.