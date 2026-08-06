Нож за тример LTR Battery, двоен комплект
Има ли неконтролиран растеж в градината ви на труднодостъпни места? Не и след използване на тримера с два ножа, съвместим с всички 18 V и 36 V акумулаторни тримери за косене.
Под храстите има мъх, плевели поникват и неконтролиран растеж процъфтява под храстите. Сега е време отново да поставим нещата в ред. Работа като тази се извършва най-добре с висококачествените тримери с два ножа в тандем , които са подходящи за използване в акумулаторните 18 V и 36 V Kärcher тримери за трева. Неконтролиран растеж, мъх и плевели също могат да бъдат премахнати от площи в градината, които са трудно достъпни за косачката.
Характеристики и предимства
Широка употреба
- Дори и по-силен неконтролиран растеж се намалява със здравите тримери.
Тример с два ножа
- Ефективен резултат от рязане благодарение на тример с двойно острие.
- С острите си ножове контурите са ясно изрязани, а краищата са подрязани с точност.
Смяна на ножа на тримера без инструменти
- С няколко движения на ръка сменяте нов нож на тримера.
Практичен пакет от два броя
- Доставката включва тример с 2 двойни остриета, изработени от здрава пластмаса.
Перфектно съчетани аксесоари
- Идеален за използване в 18 V и 36 V акумулаторни тримери за трева от Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Брой остриета
|2
|Широчина на косене (см)
|23
|Цвят
|сив
|Тегло (кг)
|0,053
|Тегло с опаковката (кг)
|0,15
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 75 x 36
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки