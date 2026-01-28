LTR 18-25 Battery
Ергономичен, ултра лек и лесен за работа: акумулаторният тример LTR 18-25.
Батерийният тример LTR 18-25 Battery за трева е нискошумно и надеждно оборудване. Неговата усукана корда за рязане е особено полезна характеристика: не само гарантира прецизно рязане, но и достига без усилие до всяко кътче на градината. Кордата се регулира автоматично, за да гарантира, че винаги е с идеалната дължина. Нещо повече, функцията за рязане на ръбове прави лека работа по създаването на чисти, отчетливи ръбове покрай пътеки и вътрешни дворове. Батерийният тример за трева е изключително лек, а дизайнът за две ръце го прави много удобен за държане и използване.
Характеристики и предимства
Ефективна система за рязанеРежещата функция улеснява работата в ъгли и тесни пространства в градината Усуканата корда гарантира прецизно изрязване и тиха работа
Рязане в ъглиВъртяща се глава на тримера за чисти и свежи краища на тревата в градината и около пътеките.
Лек и маневренНиското тегло на тримера прави работата в продължителни периоди по-лека
Автоматично удължаване на кордата
- Автоматичната адаптация на кордата гарантира винаги перфектната дължина на кордата
Ергономичен дизайн на дръжката
- Удобния захват за две ръце гарантира винаги комфортна позиция на работа, което премахва напрежението върху гърба при работа в продължителни периоди
Удобен защитен капак
- Защитния капак предпазва потребителя от вече изрязаната трева
- Формата на дръжката прави лесно поставянето на уреда встрани по време на почивки.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Оптимално използване на кордата на тримера
- Идеален за особено трудоемки задачи, като плевене.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Диаметър на рязане (см)
|25
|Тример за трева
|Глава с корда
|Дължина на кордата
|Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
|Геометрия на тримера
|Усукана
|Диаметър на шпулата (мм)
|1,6
|Настройка на скоростта
|не
|Скорост на въртене (об/мин)
|9500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 300 (2,5 Ah) / макс. 600 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 30 (2,5 Ah) / макс. 60 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,39
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1184 x 296 x 386
Ръбове на трева
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
Оборудване
- Шпула с корда
- Допълнителна ръкохватка
- Гъвкава глава на тримера
Видео
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки