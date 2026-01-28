Батерийният тример LTR 18-25 Battery за трева е нискошумно и надеждно оборудване. Неговата усукана корда за рязане е особено полезна характеристика: не само гарантира прецизно рязане, но и достига без усилие до всяко кътче на градината. Кордата се регулира автоматично, за да гарантира, че винаги е с идеалната дължина. Нещо повече, функцията за рязане на ръбове прави лека работа по създаването на чисти, отчетливи ръбове покрай пътеки и вътрешни дворове. Батерийният тример за трева е изключително лек, а дизайнът за две ръце го прави много удобен за държане и използване.