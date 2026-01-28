LTR 18-25 Battery

Ергономичен, ултра лек и лесен за работа: акумулаторният тример LTR 18-25.

Батерийният тример LTR 18-25 Battery за трева е нискошумно и надеждно оборудване. Неговата усукана корда за рязане е особено полезна характеристика: не само гарантира прецизно рязане, но и достига без усилие до всяко кътче на градината. Кордата се регулира автоматично, за да гарантира, че винаги е с идеалната дължина. Нещо повече, функцията за рязане на ръбове прави лека работа по създаването на чисти, отчетливи ръбове покрай пътеки и вътрешни дворове. Батерийният тример за трева е изключително лек, а дизайнът за две ръце го прави много удобен за държане и използване.

Характеристики и предимства
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery: Ефективна система за рязане
Режещата функция улеснява работата в ъгли и тесни пространства в градината Усуканата корда гарантира прецизно изрязване и тиха работа
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery: Рязане в ъгли
Въртяща се глава на тримера за чисти и свежи краища на тревата в градината и около пътеките.
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery: Лек и маневрен
Ниското тегло на тримера прави работата в продължителни периоди по-лека
Автоматично удължаване на кордата
  • Автоматичната адаптация на кордата гарантира винаги перфектната дължина на кордата
Ергономичен дизайн на дръжката
  • Удобния захват за две ръце гарантира винаги комфортна позиция на работа, което премахва напрежението върху гърба при работа в продължителни периоди
Удобен защитен капак
  • Защитния капак предпазва потребителя от вече изрязаната трева
  • Формата на дръжката прави лесно поставянето на уреда встрани по време на почивки.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Оптимално използване на кордата на тримера
  • Идеален за особено трудоемки задачи, като плевене.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Диаметър на рязане (см) 25
Тример за трева Глава с корда
Дължина на кордата Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
Геометрия на тримера Усукана
Диаметър на шпулата (мм) 1,6
Настройка на скоростта не
Скорост на въртене (об/мин) 9500
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (м) макс. 300 (2,5 Ah) / макс. 600 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 30 (2,5 Ah) / макс. 60 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,39
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1184 x 296 x 386

Ръбове на трева

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени

Оборудване

  • Шпула с корда
  • Допълнителна ръкохватка
  • Гъвкава глава на тримера

Видео

Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията