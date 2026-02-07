Извитата режеща корда на акумулаторния тример за трева LTR 18-25 Battery гарантира максимална прецизност при подрязване на тревата. Надеждно и тихо устройство, което с лекота достига до всеки ъгъл на градината, оставяйки чисти и прецизни ръбове на тревата покрай пътеки и тераси благодарение на функцията за рязане по ръбове. Функцията за автоматично регулиране на кордата гарантира, че тя винаги е с перфектната дължина. Леката конструкция и дизайнът с двуръкохватков захват го правят изключително удобен за работа. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.