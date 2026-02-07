LTR 18-25 Battery Set
Акумулаторният тример за трева LTR 18-25 Battery в комплект, включващ батерия и зарядно устройство. Изключително лек, ергономичен и лесен за работа.
Извитата режеща корда на акумулаторния тример за трева LTR 18-25 Battery гарантира максимална прецизност при подрязване на тревата. Надеждно и тихо устройство, което с лекота достига до всеки ъгъл на градината, оставяйки чисти и прецизни ръбове на тревата покрай пътеки и тераси благодарение на функцията за рязане по ръбове. Функцията за автоматично регулиране на кордата гарантира, че тя винаги е с перфектната дължина. Леката конструкция и дизайнът с двуръкохватков захват го правят изключително удобен за работа. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.
Характеристики и предимства
Ефективна система за рязане
Рязане в ъгли
Лек и маневрен
Автоматично удължаване на кордата
Ергономичен дизайн на дръжката
Удобен защитен капак
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Оптимално използване на кордата на тримера
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Диаметър на рязане (см)
|25
|Тример за трева
|Глава с корда
|Дължина на кордата
|Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
|Геометрия на тримера
|Усукана
|Диаметър на шпулата (мм)
|1,6
|Настройка на скоростта
|не
|Скорост на въртене (об/мин)
|9500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 300 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 30 (2,5 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|300
|Изходяща мощност (A)
|0,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,19
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1184 x 296 x 386
Ръбове на трева
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
Оборудване
- Шпула с корда
- Допълнителна ръкохватка
- Гъвкава глава на тримера
Видео
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки