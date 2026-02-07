LTR 18-25 Battery Set

Акумулаторният тример за трева LTR 18-25 Battery в комплект, включващ батерия и зарядно устройство. Изключително лек, ергономичен и лесен за работа.

Извитата режеща корда на акумулаторния тример за трева LTR 18-25 Battery гарантира максимална прецизност при подрязване на тревата. Надеждно и тихо устройство, което с лекота достига до всеки ъгъл на градината, оставяйки чисти и прецизни ръбове на тревата покрай пътеки и тераси благодарение на функцията за рязане по ръбове. Функцията за автоматично регулиране на кордата гарантира, че тя винаги е с перфектната дължина. Леката конструкция и дизайнът с двуръкохватков захват го правят изключително удобен за работа. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.

Характеристики и предимства
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery Set: Ефективна система за рязане
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery Set: Рязане в ъгли
Акумулаторен тример за трева LTR 18-25 Battery Set: Лек и маневрен
Автоматично удължаване на кордата
Ергономичен дизайн на дръжката
Удобен защитен капак
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Оптимално използване на кордата на тримера
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Диаметър на рязане (см) 25
Тример за трева Глава с корда
Дължина на кордата Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
Геометрия на тримера Усукана
Диаметър на шпулата (мм) 1,6
Настройка на скоростта не
Скорост на въртене (об/мин) 9500
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Производителност с едно зареждане (м) макс. 300 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 30 (2,5 Ah)
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 300
Изходяща мощност (A) 0,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,19
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1184 x 296 x 386

Ръбове на трева

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)

Оборудване

  • Шпула с корда
  • Допълнителна ръкохватка
  • Гъвкава глава на тримера
Видео

Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията