Пистолет G 120 Q
Пистолетът за високо налягане G 120 Q Full Control за устройства Kärcher K 3 Full Control показва различните нива на налягане и режим на почистване. С бързо свързване.
Благодарение на дисплея на настройката на налягането и на почистващия препарат, който се чете лесно при всякакви метеорологични условия, пистолетът за високо налягане Kärcher G 120 Q Full Control осигурява значително повече контрол по време на почистване. Настройките на налягането SOFT, MEDIUM, HARD и режимът на почистване могат лесно да се регулират чрез завъртане на струйника. Пистолет, оборудван с адаптер Quick Connect, е подходящ за водоструйки Kärcher клас K 3 Full Control.
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control клас K 3
Лесен за четене ръчен дисплей за настройки на налягането и режим на почистване
Система Quick Connect
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,42
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,584
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|432 x 42 x 216