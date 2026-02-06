Благодарение на дисплея на настройката на налягането и на почистващия препарат, който се чете лесно при всякакви метеорологични условия, пистолетът за високо налягане Kärcher G 120 Q Full Control осигурява значително повече контрол по време на почистване. Настройките на налягането SOFT, MEDIUM, HARD и режимът на почистване могат лесно да се регулират чрез завъртане на струйника. Пистолет, оборудван с адаптер Quick Connect, е подходящ за водоструйки Kärcher клас K 3 Full Control.