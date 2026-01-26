Висококачествени резервни дюзи за бърза и лесна смяна на дюзите. Съдържание: три двойки дюзи за различни класове мощност водоструйни уреди, мощна дюза за почистване на ъгли и ръбове в комбинация с уредите за почистване на площи T 400, T 450 и T 550, както и две скоби за закрепване. Резервните дюзи са подходящи за следните принадлежности: уреди за почистване на площи T-Racer за уреди клас К 2 до К 7 (освен T 350), уреди за почистване на улуци PC 20 за уреди клас K 3 до K 7, както и уреди за почистване на шаси за уреди клас K 2 до K 5.