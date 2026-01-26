Резервни дюзи, принадлежности
Висококачествени резервни дюзи за всички уреди за почистване на площи T-Racer (освен T 350) за уреди клас К 2 до К 7, уред за почистване на улуци PC 20 за K 3 до K 7, както и уреди за почистване на шаси за K 2 до K 5.
Висококачествени резервни дюзи за бърза и лесна смяна на дюзите. Съдържание: три двойки дюзи за различни класове мощност водоструйни уреди, мощна дюза за почистване на ъгли и ръбове в комбинация с уредите за почистване на площи T 400, T 450 и T 550, както и две скоби за закрепване. Резервните дюзи са подходящи за следните принадлежности: уреди за почистване на площи T-Racer за уреди клас К 2 до К 7 (освен T 350), уреди за почистване на улуци PC 20 за уреди клас K 3 до K 7, както и уреди за почистване на шаси за уреди клас K 2 до K 5.
Характеристики и предимства
Резервна дюза
- Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
- Много високо качество за дълъг срок на експлоатация.
Плоска струя с високо налягане
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания.
Мощно почистване с високо налягане
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,018
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,028
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|17 x 17 x 18