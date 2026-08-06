До 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. Огромно спестяване на време.

Минимизирани загуби на мощност и подобрено качество на пръскането. Подобрена почистваща мощност за премахване на упорити замърсявания.

Въртящата се точкова струя на въртящата дюза съчетава предимствата на точкова струя и плоска струя. Висока почистваща мощност, както и висока производителност.

Керамичен накрайник и керамичен лагерен пръстен. Максимален експлоатационен живот.