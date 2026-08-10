Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact

Бързо почистване на обувки без капки: Shoe!cleaner е перфектният аксесоар за SE 3-18 Compact спрей екстрактор за цялостно и удобно почистване на спортни и ежедневни обувки.

Иновативният аксесоар за почистване на обувки от Kärcher почиства различни видове спортни и ежедневни обувки бързо, старателно и без да оставя капки. Това улеснява почистването на маратонки, обувки за ходене или дори модни маратонки, например, вътре в къщата, без да направите мръсотия. Благодарение на сменяемите четки, както подметката, така и горната част на обувките могат да се почистват бързо и старателно. Меките влакна позволяват ефективно и нежно почистване дори на по-деликатни материали. Благодарение на автоматичното изсмукване на вода по време на почистване, обувките изсъхват за нула време. Shoe!Cleaner впечатлява и с функция за почистване на системата, която предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на почистване. Следователно Shoe!Cleaner е идеалният и надежден аксесоар за допълнение към SE 3-18 Compact за всички задачи за почистване на обувки.

Характеристики и предимства
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Иновативна технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Иновативна технология на Kärcher за оптимални резултати при почистване
Сменяема корона на четката за цялостно почистване на подметките и горната част на обувките. Почистване без капки, тъй като водата автоматично се изсмуква по време на процеса на почистване. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Лесно и удобно боравене
Лесно и удобно боравене
Функцията за почистване на системата предотвратява замърсяването на аксесоарите по време на работа. Ръцете остават чисти и аксесоарите могат да бъдат прибрани веднага след употреба. Интуитивно работа.
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact: Меки влакна
Меки влакна
Мръсотията се отстранява от обувките старателно, но нежно. Не оставя следи при почистване на деликатни материали.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,065
Тегло с опаковката (кг) 0,12
Размери (Д × Ш × В) (мм) 115 x 59 x 42

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Сфера на приложение
  • Обувки/планинарски обувки