Дълбоко почистване с максимална свобода на движение: перящата смукачка SE 3-18 Compact почиства текстилни повърхности старателно и без остатъци. Благодарение на компактния дизайн, уредът е не само удобен, но може да се използва и когато наблизо няма електрически контакт, благодарение на батерията 18 V Kärcher Battery Power (не е включена в обхвата на доставката). Това позволява интериора на автомобила да бъде почистен само за 12 до 24 минути. По този начин вие премахвате мръсотията от седалките на колата, подовите стелки и багажника, както и от градинските мебели и тапицерията за миг – също толкова мощно, колкото и с нашите перящи смукачки с кабел. Дългият и гъвкав смукателен маркуч с вътрешен маркуч за почистващ препарат също гарантира голямо удобство и гъвкавост, дори и на труднодостъпни места. Дори и след почистване, перящата смукачка ще ви впечатли с функцията си за хигиенично промиване, която премахва мръсотията от устройството и маркуча и по този начин предотвратява образуването на бактерии и миризми. Напълно в съответствие с мотото „чисто превозно средство, чист почистващ уред“.