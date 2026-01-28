SE 3-18 Compact

Мощната сперяща смукачка ще ви впечатли с дълбоко почистване на интериора на автомобила, максимална свобода на движение благодарение на 18 V батерия и функцията за почистване на устройството.

Дълбоко почистване с максимална свобода на движение: перящата смукачка SE 3-18 Compact почиства текстилни повърхности старателно и без остатъци. Благодарение на компактния дизайн, уредът е не само удобен, но може да се използва и когато наблизо няма електрически контакт, благодарение на батерията 18 V Kärcher Battery Power (не е включена в обхвата на доставката). Това позволява интериора на автомобила да бъде почистен само за 12 до 24 минути. По този начин вие премахвате мръсотията от седалките на колата, подовите стелки и багажника, както и от градинските мебели и тапицерията за миг – също толкова мощно, колкото и с нашите перящи смукачки с кабел. Дългият и гъвкав смукателен маркуч с вътрешен маркуч за почистващ препарат също гарантира голямо удобство и гъвкавост, дори и на труднодостъпни места. Дори и след почистване, перящата смукачка ще ви впечатли с функцията си за хигиенично промиване, която премахва мръсотията от устройството и маркуча и по този начин предотвратява образуването на бактерии и миризми. Напълно в съответствие с мотото „чисто превозно средство, чист почистващ уред“.

Характеристики и предимства
SE 3-18 Compact: Доказана технология на Kärcher с дюзи за тапицерия и цепнатини за оптимални резултати при почистване
Доказана технология на Kärcher с дюзи за тапицерия и цепнатини за оптимални резултати при почистване
Почистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод на почистване чрез спрей екстракция. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
SE 3-18 Compact: 18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)
Максимална свобода на движение благодарение на независимостта от източник на захранване. Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
SE 3-18 Compact: Функция за хигиенично почистване
Функция за хигиенично почистване
След почистване уредът се самопочиства с помощта на функцията за промиване. Това премахва всички остатъчни замърсявания и избягва неприятните миризми от натрупването на бактерии. Позволява незабавно съхранение на почистеното устройство.
Удобен маркуч 2-в-1
  • Вътрешен маркуч за впръскване за по-голямо удобство при почистване.
  • Дълъг, гъвкав смукателен маркуч за удобно почистване, особено в труднодостъпни и тесни пространства.
  • С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Система с два резервоара
  • Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
  • Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
  • Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
  • Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Компактен дизайн
  • Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
  • С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда.
Място за съхранение на дребни аксесоари
  • Практичен за временно съхранение при почистване.
  • Перфектно за гъби, кърпи и други малки части.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Номинална входна мощност (Вт) 184
Работна ширина (мм) 75
Обем на резервоара за чиста вода (л) 1,7
Обем на резервоара за мръсна вода (л) 2,9
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) прибл. 12 (2,5 Ah) / прибл. 24 (5,0 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 3,64
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,116
Размери (Д х Ш х В) (мм) 414 x 225 x 261

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
  • Дюза за почистване на меки мебели
  • Накрайник за за почистване чрез спей екстракция
  • Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
  • 2-в-1 система с интегриран маркуч

Оборудване

  • Функция за почистване на системата
  • Практично място за съхранение на маркуч и аксесоари
  • Място за съхранение на малки елементи
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact
SE 3-18 Compact

Видео

Сфера на приложение
  • Автомобилни седалки
  • Тапицирани мебели
  • Дамаски
  • Килими
Аксесоари
Почистващи препарати
Всички уреди съвместими с батерията