SE 3-18 Compact
Мощната сперяща смукачка ще ви впечатли с дълбоко почистване на интериора на автомобила, максимална свобода на движение благодарение на 18 V батерия и функцията за почистване на устройството.
Дълбоко почистване с максимална свобода на движение: перящата смукачка SE 3-18 Compact почиства текстилни повърхности старателно и без остатъци. Благодарение на компактния дизайн, уредът е не само удобен, но може да се използва и когато наблизо няма електрически контакт, благодарение на батерията 18 V Kärcher Battery Power (не е включена в обхвата на доставката). Това позволява интериора на автомобила да бъде почистен само за 12 до 24 минути. По този начин вие премахвате мръсотията от седалките на колата, подовите стелки и багажника, както и от градинските мебели и тапицерията за миг – също толкова мощно, колкото и с нашите перящи смукачки с кабел. Дългият и гъвкав смукателен маркуч с вътрешен маркуч за почистващ препарат също гарантира голямо удобство и гъвкавост, дори и на труднодостъпни места. Дори и след почистване, перящата смукачка ще ви впечатли с функцията си за хигиенично промиване, която премахва мръсотията от устройството и маркуча и по този начин предотвратява образуването на бактерии и миризми. Напълно в съответствие с мотото „чисто превозно средство, чист почистващ уред“.
Характеристики и предимства
Доказана технология на Kärcher с дюзи за тапицерия и цепнатини за оптимални резултати при почистванеПочистване в дълбочина на влакната на текстилни повърхности. Безпроблемно и бързо почистване благодарение на ефективния метод на почистване чрез спрей екстракция. Ниска остатъчна влага за бързо съхнене на текстилните повърхности.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия (не е включена стандартно в обхвата на доставката)Максимална свобода на движение благодарение на независимостта от източник на захранване. Съвместим с всички устройства от 18-волтовата Battery Power платформа акумулаторни батерии на Керхер.
Функция за хигиенично почистванеСлед почистване уредът се самопочиства с помощта на функцията за промиване. Това премахва всички остатъчни замърсявания и избягва неприятните миризми от натрупването на бактерии. Позволява незабавно съхранение на почистеното устройство.
Удобен маркуч 2-в-1
- Вътрешен маркуч за впръскване за по-голямо удобство при почистване.
- Дълъг, гъвкав смукателен маркуч за удобно почистване, особено в труднодостъпни и тесни пространства.
- С въртяща се връзка на маркуча за още по-голяма свобода на движение.
Система с два резервоара
- Лесно пълнене на резервоара за прясна вода.
- Удобно изваждане и изпразване на резервоара за мръсна вода без контакт с мръсотията.
Практично място за съхранение на аксесоари и маркуч
- Лесно транспортиране само с една ръка – всички приложени аксесоари и маркуча могат да се приберат директно върху устройството.
- Всички аксесоари са винаги прикрепени към устройството, така че можете да разчитате, че са на мястото на употреба.
Компактен дизайн
- Гъвкавост, също и в тесни или труднодостъпни зони.
- С практична дръжка за бързо и удобно транспортиране на уреда.
Място за съхранение на дребни аксесоари
- Практичен за временно съхранение при почистване.
- Перфектно за гъби, кърпи и други малки части.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Номинална входна мощност (Вт)
|184
|Работна ширина (мм)
|75
|Обем на резервоара за чиста вода (л)
|1,7
|Обем на резервоара за мръсна вода (л)
|2,9
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|прибл. 12 (2,5 Ah) / прибл. 24 (5,0 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,64
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,116
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|414 x 225 x 261
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Дюза за почистване на меки мебели
- Накрайник за за почистване чрез спей екстракция
- Почистващи препарати: Препарат за текстил RM 519, 100 мл
- 2-в-1 система с интегриран маркуч
Оборудване
- Функция за почистване на системата
- Практично място за съхранение на маркуч и аксесоари
- Място за съхранение на малки елементи
Видео
Сфера на приложение
- Автомобилни седалки
- Тапицирани мебели
- Дамаски
- Килими