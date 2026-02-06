Сменяема приставка за дом и градина за WB 130
За цялостно почистване на устойчиви повърхности в дома: сменяемата приставка за дома и градината за въртящата се четка WB 130.
Отстранява дори упоритите замърсявания за миг: Черните влакна на сменяемата приставка за дома и градината за въртящата се четка WB 130 са по-твърди от прозрачните влакна на сменяемата универсална приставка. Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса.
Характеристики и предимства
Твърди черни косми
- Лесно отстраняване на упорити замърсявания.
За повърхности около дома
- Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал и пластмаса.
Допълнителни аксесоари
- Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,074
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,104
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|113 x 113 x 46
Сфера на приложение
- Гаражни врати
- Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
- Щори/ролетни щори