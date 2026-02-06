Отстранява дори упоритите замърсявания за миг: Черните влакна на сменяемата приставка за дома и градината за въртящата се четка WB 130 са по-твърди от прозрачните влакна на сменяемата универсална приставка. Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса.