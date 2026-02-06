Сменяема приставка за дом и градина за WB 130

За цялостно почистване на устойчиви повърхности в дома: сменяемата приставка за дома и градината за въртящата се четка WB 130.

Отстранява дори упоритите замърсявания за миг: Черните влакна на сменяемата приставка за дома и градината за въртящата се четка WB 130 са по-твърди от прозрачните влакна на сменяемата универсална приставка. Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса.

Характеристики и предимства
Твърди черни косми
  • Лесно отстраняване на упорити замърсявания.
За повърхности около дома
  • Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал и пластмаса.
Допълнителни аксесоари
  • Повече гъвкавост за въртящата се четка WB 130.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,074
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,104
Размери (Д х Ш х В) (мм) 113 x 113 x 46
Сфера на приложение
  • Гаражни врати
  • Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
  • Щори/ролетни щори