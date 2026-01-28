WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед
Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.
Въртящата се четка за миене WB 130 Car & Bike от Kärcher е особено подходяща за почистване на автомобили и мотоциклети благодарение на мекия си микрофибър и псигурява впечатляващ резултат от почистването с прозрачният си капак. Мощното въртене гарантира ефективно и цялостно почистване. Иновативната и сменяема приставка за кола и велосипед може да се сменя бързо, лесно и без контакт с мръсотия благодарение на лоста за освобождаване. Платнената част на приставката от две части може да се отстрани след почистване и да се пере в машината при 60 °C. Въртящата се четка за измиване е подходяща за всички водоструйки Kärcher K 2 до K 7. Ако е необходимо, може да се използва и почистващ препарат и да се нанася с четката, свързана към машината за миене под налягане. Двете сменяеми универсални приставки и приставки за дома и градината, налични отделно, са подходящи за всички гладки повърхности и особено подходящи за устойчиви повърхности.
Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
- По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
- Ръцете ви винаги остават чисти.
- Изберете правилната приставка за различни приложения.
Иновативна приставка от микрофибър със закопчалка на кука, сваляща се, може да се пере
- Машинно пране до 60 ° C.
- Приставката е готова за употреба отново, бързо и без големи усилия.
Особено нежно почистване
- Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Нанасяне на препарат с четката, свързана към водоструйката
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
- Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Интегрирана четка
- Намалява пръскането и защитава както потребителя, така и околната среда.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
- Връзка към градински маркуч, може да се използва без водоструйка.
Спецификации
Технически данни
|Текстилен състав
|75 % полиестер, 25 % полиамид
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,381
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,485
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|305 x 156 x 137
При въпроси към предходния модел, WB 120, моля да се обръщате към някого от нашите сервизни партньори или търговци на Kärcher.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди