WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед

Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.

Въртящата се четка за миене WB 130 Car & Bike от Kärcher е особено подходяща за почистване на автомобили и мотоциклети благодарение на мекия си микрофибър и псигурява впечатляващ резултат от почистването с прозрачният си капак. Мощното въртене гарантира ефективно и цялостно почистване. Иновативната и сменяема приставка за кола и велосипед може да се сменя бързо, лесно и без контакт с мръсотия благодарение на лоста за освобождаване. Платнената част на приставката от две части може да се отстрани след почистване и да се пере в машината при 60 °C. Въртящата се четка за измиване е подходяща за всички водоструйки Kärcher K 2 до K 7. Ако е необходимо, може да се използва и почистващ препарат и да се нанася с четката, свързана към машината за миене под налягане. Двете сменяеми универсални приставки и приставки за дома и градината, налични отделно, са подходящи за всички гладки повърхности и особено подходящи за устойчиви повърхности.

Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
  • По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
  • Ръцете ви винаги остават чисти.
  • Изберете правилната приставка за различни приложения.
Иновативна приставка от микрофибър със закопчалка на кука, сваляща се, може да се пере
  • Машинно пране до 60 ° C.
  • Приставката е готова за употреба отново, бързо и без големи усилия.
Особено нежно почистване
  • Идеална за почистване на деликатни повърхности като боя.
Нанасяне на препарат с четката, свързана към водоструйката
  • По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
  • Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Интегрирана четка
  • Намалява пръскането и защитава както потребителя, така и околната среда.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
  • Връзка към градински маркуч, може да се използва без водоструйка.
Спецификации

Технически данни

Текстилен състав 75 % полиестер, 25 % полиамид
Цвят черен
Тегло (кг) 0,381
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,485
Размери (Д х Ш х В) (мм) 305 x 156 x 137

При въпроси към предходния модел, WB 120, моля да се обръщате към някого от нашите сервизни партньори или търговци на Kärcher.

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
