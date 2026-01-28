Въртяща се четка WB 130
Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за освобождаване.
Когато се комбинира със сменяемата универсална приставка, въртящата се четка за миене WB 130 от Kärcher е особено подходяща за повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Мощното въртене осигурява ефективно и цялостно почистване. Четката за измиване има лост за освобождаване за бърза и лесна смяна на приставката без контакт с мръсотия и се предлага с прозрачен капак за впечатляващо изживяване при почистване. Ако е необходимо, може да се използва и почистващ препарат и да се нанася с четката, свързана към машината за миене под налягане. Четката за измиване е подходяща за използване с всички водоструйки на Kärcher от K 2 до K 7. Двете сменяеми приставки за кола и велосипед, и за дома и градината, налични отделно, са специално пригодени за деликатни или устойчиви повърхности.
Характеристики и предимства
Въртяща се почистваща глава с четка
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
- Удобно и комфортно почистване.
Смяна на приставката чрез лост за освобождаване
- По-бърза и по-лесна смяна на закрепването без контакт с мръсотия.
- Винаги поддържайте ръцете си чисти.
- Изберете правилната приставка за различни приложения.
Нанасяне на препарат с четката, свързана към водоструйката
- По-добро разтваряне на замърсявания и ефективно почистване.
Прозрачен корпус
- Преживяване с почистване благодарение на видимата технология.
Интегрирана четка
- Намалява пръскането и защитава както потребителя, така и околната среда.
Съвместим с адаптер за градински маркуч
- Връзка към градински маркуч, може да се използва без водоструйка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,39
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,497
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|305 x 156 x 137
При въпроси към предходния модел, WB 120, моля да се обръщате към някого от нашите сервизни партньори или търговци на Kärcher.
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Зимни градини
- Гаражни врати
- Щори/ролетни щори
- Елементи на екрана за поверителност
- Балконни облицовки
- Первази