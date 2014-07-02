Смукателен маркуч, 25 метра
Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.
Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър с диаметър 3/4" и обща дължина 25 m за транспортиране и засмукване на вода. Маркучът може да се среже лесно за необходимата индивидуална дължина. Комбиниран със съединителните накрайници на Kärcher и смукателните филтри на Kärcher служи като индивидуална смукателна гарнитура. Подхожда идеално за свързване на потопяеми помпи, градински помпи и потопяеми напорни помпи, както и за сградно водоснабдяване към хидрофори и сградни водопроводни помпени системи.
Характеристики и предимства
Стока на метър
- Дължините на маркучите могат да се определят индивидуално. В комбинация с присъединителните накрайници и смукателни филтри могат да се използват като индивидуална гарнитура за смукателен маркуч.
Устойчив на вакуум спирален маркуч
- Гъвкав маркуч за транспорт на вода и засмукване на вода
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|25
|Диаметър
|3/4″
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|4,19
|Тегло с опаковката (кг)
|4,21
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 380 x 152
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.