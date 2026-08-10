Стойка за стена RCX
Лесно монтиране на RTK антената на външни стени. Комплектът включва скоба, винтове и дюбели.
Стойката за стена осигурява по-голяма гъвкавост при настройката на RTK антената. Всичко, което трябва да направите, е да поставите главата на антената в скобата и след това да я закрепите към стената с помощта на предоставените винтове и дюбели. Трябва да се поддържа ясен 100° изглед към небето. Може да се монтира на стени без надвес, на балкони, на градински навеси и др.
Характеристики и предимства
Сигурна скоба
- RTK антената може да бъде здраво и сигурно монтирана на външни стени с помощта на скобата и четирите винта и дюбела, които са включени в комплекта.
Гъвкаво монтиране
- Стойката за стена отваря много възможности за монтаж на стени, балкони, градински навеси и др.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,38
|Тегло с опаковката (кг)
|0,592
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 175 x 95