Стойката за стена осигурява по-голяма гъвкавост при настройката на RTK антената. Всичко, което трябва да направите, е да поставите главата на антената в скобата и след това да я закрепите към стената с помощта на предоставените винтове и дюбели. Трябва да се поддържа ясен 100° изглед към небето. Може да се монтира на стени без надвес, на балкони, на градински навеси и др.