Странични четки за влажен отпадък за S4

Две почистващи странични четки със специална конфигурация за мокри отпадъци. Подходящи за метачни машини S4 до S 4 Twin.

Страничните четки с конфигурация, които са съставени от стандартни косми, и косми които са три пъти по-твърди, са идеални за отлепване и почистване на мокри отпадъци. Препоръчваме ви да използвате това, например, за да пометете листа, които са се намокрили от дъжда и са залепени на земята. Страничните четки са подходящи за метачни машини S 4 до S 4 Twin.

Характеристики и предимства
Специална конфигурация на четката, съставена от смес от стандартни косми и косми, които са три пъти по-твърди
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят черен
Тегло (кг) 0,24
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,495
Размери (Д х Ш х В) (мм) 250 x 250 x 50
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Пътеки
  • Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания