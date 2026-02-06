Странични четки за влажен отпадък за S4
Две почистващи странични четки със специална конфигурация за мокри отпадъци. Подходящи за метачни машини S4 до S 4 Twin.
Страничните четки с конфигурация, които са съставени от стандартни косми, и косми които са три пъти по-твърди, са идеални за отлепване и почистване на мокри отпадъци. Препоръчваме ви да използвате това, например, за да пометете листа, които са се намокрили от дъжда и са залепени на земята. Страничните четки са подходящи за метачни машини S 4 до S 4 Twin.
Характеристики и предимства
Специална конфигурация на четката, съставена от смес от стандартни косми и косми, които са три пъти по-твърди
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,24
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,495
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|250 x 250 x 50
Сфера на приложение
- Пътеки
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания